Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о гибели гвардии майора Сергея Аграновича.
Сергей Агранович был командиром 2-й разведывательной роты батальона "Спарта". Он проводил разведывательно-поисковые работы в районе Новоселовки Второй и попал под вражеский обстрел.
Пушилин отметил, что Агранович был мужественным и отважным человеком, настоящим командиром и героем.
"Это большая потеря для республики".
Сергей Агранович встал на защиту Донбасса в 2014 году. Он участвовал в боях за Углегорск, Еленовку, Безыменное, Широкино и Донецкий аэропорт.
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".