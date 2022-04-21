Глава ДНР сообщил о гибели командира разведроты батальона "Спарта" Аграновича

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о гибели гвардии майора Сергея Аграновича.

Сергей Агранович был командиром 2-й разведывательной роты батальона "Спарта". Он проводил разведывательно-поисковые работы в районе Новоселовки Второй и попал под вражеский обстрел.

Пушилин отметил, что Агранович был мужественным и отважным человеком, настоящим командиром и героем.

"Это большая потеря для республики".

Сергей Агранович встал на защиту Донбасса в 2014 году. Он участвовал в боях за Углегорск, Еленовку, Безыменное, Широкино и Донецкий аэропорт.