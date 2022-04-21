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Автор Игорь Рябов

Политолог оценил мощь "Сармата": ракета может уничтожить Францию

Силовые структуры

Российский политолог, директор Международного института новейших государств (МИНГ) Алексей Мартынов прокомментировал публикации мировых СМИ о запуске Россией межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

Политолог оценил мощь "Сармата": ракета может уничтожить Францию

По словам Мартынов, западная пресса назвала пуск "Сармата" пиаром и угрозой всему миру. На самом деле это сигнал Западу о том, что у России "появилось мощное оружие", отметил политолог. Он напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, который подчеркнул, что "Сармат" "заставит задуматься тех, кто в пытается угрожать Москве.

Мартынов ответил на обвинения западных СМИ о том, что Россия "бряцает оружием":

"А почему нет?"

Он считает, что на фоне той экономической войны и информационной войны, которая сейчас ведётся против РФ, запуск ракеты, не имеющей в мире аналогов, является вполне достойным аргументом.

"Не существует никаких систем ПВО, которые могли бы противодействовать этой ракете. Из центра России, откуда то из-за Урала "Сармат" может, например, уничтожить Францию, или отправить Британские острова следом за Атлантидой — были острова, и нет их", — сказал политолог в беседе со "Свободной прессой".

Мартынов пояснил, что не поддерживает такие сценарии. При этом он удивился терпению руководства РФ, которое принимает удары Запада и не отвечает на них.

"Так вот "Сармат", на мой взгляд, и есть такой ответ", — добавил директор МИНГ.

В среду, 20 апреля Россия успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат". Западные СМИ выразили опасение по поводу мощи "Сармата", отметив, что ракета способна создать "настоящий ад".

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
Темы франция владимир путин великобритания алексей мартынов
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