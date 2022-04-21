На Украине продолжается специальная военная операция России. На территории портового города Мариуполь были осуществлены штурмы огневых позиций и опорных пунктов противника. Командир отделения НМ ДНР Олег "Макаревич" Миронов сообщил о ходе боевых действий.
По словам ополченца, ожесточенные бои против украинских националистов ведутся при помощи БПЛА, выявляющих местоположения позиций противника. При обнаружении врага его незамедлительно стараются подавить. В задачу стрелков входит отсекание украинской пехоты. Бронетехника ВСУ выводится из строя гранатометчиками и операторами противотанковых ракетных комплексов.
Миронов отметил военную тактику противника: националисты пытаются подпустить военных РФ и ДНР на максимально близкое к себе расстояние, чтобы открыть огонь из замаскированных позиций.
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".