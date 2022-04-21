Военный эксперт из Франции назвал запуск ракеты "Сармат" предупреждением для США

Испытания российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" заставило говорить о ней весь мир. С восхищением, смешанным с беспокойством, говорили о ней французские эксперты на канале BFM TV.

Тележурналисты напомнили поразившие их технические характеристики ракеты, которая может долететь до Парижа за шесть минут. Как объяснил полковник Мишель Гойя, такой ракете под силу быстро стереть с лица земли столицу Франции вместе со всеми окрестностями, с учётом того, что она несёт на себе 15 боеголовок, суммарно весящих 50 мегатонн, и, к тому же, её почти невозможно перехватить.

Французский эксперт Эммануэль Дюпюи назвал учебный запуск ракеты "Сармат" сигналом, посланным Россией во вполне определённом направлении.

"Эта ракета, "Сармат", была выпущена в сторону Соединенных Штатов", — считает Дюпюи.

20 апреля на космодроме Плесецк был осуществлён успешный запуск ракеты "Сармат". По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, успешный запуск "Сармата" можно назвать "подарком НАТО".