Эксперт Леонков: удары по командным центрам ВСУ будут нарастать

По мнению военного эксперта и аналитика Алексея Леонкова, удары по командным центрам ВСУ будут нарастать.

Леонков прокомментировал заявление Минобороны РФ о возможности нанесения ударов по центрам принятия решений на Украине. Эксперт подчеркнул, что ведомство старается не давать пустых обещаний и действует целенаправленно, взвешено и решительно. Это касается и ответа на провокации Украины.