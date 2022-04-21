По мнению военного эксперта и аналитика Алексея Леонкова, удары по командным центрам ВСУ будут нарастать.
Леонков прокомментировал заявление Минобороны РФ о возможности нанесения ударов по центрам принятия решений на Украине. Эксперт подчеркнул, что ведомство старается не давать пустых обещаний и действует целенаправленно, взвешено и решительно. Это касается и ответа на провокации Украины.
"Мы никогда не останавливались в исполнении этого решения. Просто Министерство обороны предупредило о том, что удары будут идти по нарастающей. <…> Сказали — выполнили. Об этом мы скоро узнаем".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".