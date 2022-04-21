Военные эксперты высказались по поводу того, какая участь ожидает военных ВСУ и наёмников, засевших в подвалах металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.
Эти боевики — нацисты, а значит, относиться к ним необходимо соответствующе. И решение Владимира Путина отказаться от штурма и устроить блокаду, сохранив жизни русских солдат — правильное и своевременное.
Например, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко подчеркнул, что бесконечно держаться в катакомбах бандеровцы не смогут: рано или поздно там закончится вода и еда, так что капитуляция — это вопрос скорого времени.
Похожего мнения придерживается генерал-лейтенант СВР РФ Леонид Решетников, сравнивший сидящих в катакомбах националистов с крысами:
"Они забились там как крысы — пусть сидят. Надо всё заблокировать, окружить и пусть думают — сдаваться или там умирать, в катакомбах", — говорит генерал Службы внешней разведки.
В четверг, 21 апреля, президент РФ Владимир Путин назвал нецелесообразным штурм промзоны металлургического комбината "Азовсталь" и приказал отменить его.
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".