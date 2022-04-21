Кадыров поддержал приказ Путина об отмене штурма "Азовстали"

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил одобрение распоряжению российского президента Владимира Путина об отмене штурма мариупольского завода "Азовсталь". Вместо штурма комбината глава государства распорядился заблокировать промышленную зону, на территории которой находится "Азовсталь".

Кадыров выразил уверенность, что, несмотря на решение об отмене штурма, украинские боевики будут вынуждены сдаться, а значит, цель по "Азовстали" можно считать достигнутой.

"Главная цель уже достигнута, бандеровцы и националисты заблокированы в промышленных зонах и уже никуда не денутся. Их единственный выход — сдаться в плен", — сказал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что ещё накануне, 20 апреля, его войска собирались принимать участие в штурме комбината, но сегодня ситуация изменилась, и Путин поставил перед ним и его подчинёнными другие задачи.

Утром 21 апреля Путин после совещания с главой Минобороны Сергеем Шойгу распорядился не штурмовать "Азовсталь", объяснив своё решение желанием сохранить жизни военнослужащих.