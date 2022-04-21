В Крыму заявили, что скоро Украине придётся ответить за "людоедские желания"

Глава парламента Крыма Владимир Константинов прокомментировал слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о намерении ВСУ обстрелять Крымский мост. По мнению Константинова, он должен ответит за свои "людоедские желания". Об этом он написал у себя на странице в социальной сети "ВКонтакте".

Глава крымского парламента добавил, что близок час, когда все "даниловы" рассядутся по скамьям подсудимых и ответят за всё ими содеянное.

Ранее в четверг, 21 апреля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские военные при первой возможности ударят по Крымскому мосту.