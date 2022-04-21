Котенок: главная цель отмены штурма "Азовстали" — сохранить жизни военных РФ

Военный корреспондент Юрий Котенок прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина отменить штурм завода "Азовсталь".

Владимир Путин заявил на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, что штурм завода, на территории которого укрываются боевики, является нецелесообразным. По мнению Путина, сейчас нужно думать о сохранении жизней военных РФ. Неизвестно что ожидает военных в этих катакомбах. Президент РФ приказал заблокировать зону "Азовстали" так, чтобы и муха не могла пролететь.

По мнению Котенка, отмена штурма завода не означает завершение спецоперации по освобождению города. Эксперт подчеркнул, что главная задача этого приказа — сохранить жизни военных РФ.

"Протяженность подземных коммуникаций под Мариуполем в районе "Азовстали", эти галереи достигают 36 километров, для сведения".

Военкор также отмечает, что сейчас в катакомбах "Азовстали" сборная солянка из остатков 36-й бригады, боевиков, полицейских и других подчиненных Киеву силовых структур. Блокада, по мнению Котенка, продлиться до тех пор, пока не будет прекращено любое сопротивление.