Военный корреспондент Юрий Котенок прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина отменить штурм завода "Азовсталь".
Владимир Путин заявил на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, что штурм завода, на территории которого укрываются боевики, является нецелесообразным. По мнению Путина, сейчас нужно думать о сохранении жизней военных РФ. Неизвестно что ожидает военных в этих катакомбах. Президент РФ приказал заблокировать зону "Азовстали" так, чтобы и муха не могла пролететь.
По мнению Котенка, отмена штурма завода не означает завершение спецоперации по освобождению города. Эксперт подчеркнул, что главная задача этого приказа — сохранить жизни военных РФ.
"Протяженность подземных коммуникаций под Мариуполем в районе "Азовстали", эти галереи достигают 36 километров, для сведения".
Военкор также отмечает, что сейчас в катакомбах "Азовстали" сборная солянка из остатков 36-й бригады, боевиков, полицейских и других подчиненных Киеву силовых структур. Блокада, по мнению Котенка, продлиться до тех пор, пока не будет прекращено любое сопротивление.
"Кто не захочет сдаваться, подпишет сам себе крайне плохой приговор. Сколько продлится, здесь никаких прогнозов временных нельзя давать".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".