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Автор Юлиана Смирнова

Котенок: главная цель отмены штурма "Азовстали" — сохранить жизни военных РФ

Силовые структуры

Военный корреспондент Юрий Котенок прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина отменить штурм завода "Азовсталь".

Котенок: главная цель отмены штурма "Азовстали" — сохранить жизни военных РФ

Владимир Путин заявил на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, что штурм завода, на территории которого укрываются боевики, является нецелесообразным. По мнению Путина, сейчас нужно думать о сохранении жизней военных РФ. Неизвестно что ожидает военных в этих катакомбах. Президент РФ приказал заблокировать зону "Азовстали" так, чтобы и муха не могла пролететь.

По мнению Котенка, отмена штурма завода не означает завершение спецоперации по освобождению города. Эксперт подчеркнул, что главная задача этого приказа — сохранить жизни военных РФ.

"Протяженность подземных коммуникаций под Мариуполем в районе "Азовстали", эти галереи достигают 36 километров, для сведения".

Военкор также отмечает, что сейчас в катакомбах "Азовстали" сборная солянка из остатков 36-й бригады, боевиков, полицейских и других подчиненных Киеву силовых структур. Блокада, по мнению Котенка, продлиться до тех пор, пока не будет прекращено любое сопротивление.

"Кто не захочет сдаваться, подпишет сам себе крайне плохой приговор. Сколько продлится, здесь никаких прогнозов временных нельзя давать".

Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Александр Артамонов
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