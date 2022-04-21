Кнутов: ВС РФ придётся применить "Краснополь" для уничтожения вертолётов ВСУ

Вертолёты — весьма удобная техника, которой не нужна взлетная полоса, а для заправки необходима одна машина, а не колонна. ВСУ воспользовались ими во время атаки на нефтебазу в Белгороде, о которой стало известно утром 1 апреля. Вертолёты сложно обнаружить средствами ПВО, если они заходят на низкой высоте, поэтому украинская сторона может рассредоточить их для выполнения различных задач. Однако военный эксперт Юрий Кнутов нашёл выход.

"Нам нужно время для отслеживания каждого вертолёта и места посадки. Это достаточно сложно, потому что пилоты опытные, идут над деревьями на высоте 5 метров.Мы не всегда можем это отследить. Придётся использовать спутниковую и радиотехническую разведку. Возможно даже, наше высокоточное оружие "Краснополь", которое наводится с помощью лазеров на цель", — заявил Кнутов порталу "Украина.ру".

Противостоять рейдам будет достаточно сложно, если их не остановить, считает эксперт. И проблема кроется не в отсутствии средств борьбы, а в том, что на спецоперацию выделены определенные ресурсы, а их не так много.