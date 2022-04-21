США направят Киеву беспилотники, разработанные специально под нужды Украины

Как заявил 21 апреля на пресс-конференции представитель Пентагона, США намеревается поставить Украине беспилотники Phoenix Ghost, которые были разработаны специально для неё. Ранее в этот же день о поставках этих систем проинформировал лидер США Джо Байден.

"Phoenix Ghost был разработан в короткие сроки военно-воздушными силами США специально под требования Украины", — сообщил представитель Пентагона США во время брифинга.

Помимо собственно поставок, американская сторона намерена научить представителей ВСУ управлению беспилотниками напрямую.

"Требуется минимальная подготовка операторов беспилотных летательных систем для возможности их использования, и мы намерены работать над проведением такой подготовки напрямую с вооруженными силами Украины", — уточнили в Пентагоне.

О поставках очередной партии военной помощи Киеву объявил 21 апреля Джо Байден, в которую, помимо беспилотников Phoenix Ghost, войдут 72 единицы гаубиц с тягачами вместе с большим количество снарядов для них (144 тысячи). Общий размер нового пакета американской военной помощи Украине составит 800 миллионов долларов.