Как заявил 21 апреля на пресс-конференции представитель Пентагона, США намеревается поставить Украине беспилотники Phoenix Ghost, которые были разработаны специально для неё. Ранее в этот же день о поставках этих систем проинформировал лидер США Джо Байден.
"Phoenix Ghost был разработан в короткие сроки военно-воздушными силами США специально под требования Украины", — сообщил представитель Пентагона США во время брифинга.
Помимо собственно поставок, американская сторона намерена научить представителей ВСУ управлению беспилотниками напрямую.
"Требуется минимальная подготовка операторов беспилотных летательных систем для возможности их использования, и мы намерены работать над проведением такой подготовки напрямую с вооруженными силами Украины", — уточнили в Пентагоне.
О поставках очередной партии военной помощи Киеву объявил 21 апреля Джо Байден, в которую, помимо беспилотников Phoenix Ghost, войдут 72 единицы гаубиц с тягачами вместе с большим количество снарядов для них (144 тысячи). Общий размер нового пакета американской военной помощи Украине составит 800 миллионов долларов.
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".