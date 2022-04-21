В сообщениях, приходящих из Мариуполя, значится, что боевики пытаются прорваться через блокпосты из города, но сдаваться не собираются. Действуют они чаще всего по 2-3 человека или поодиночке. Этот факт говорит о том, что бойцы находятся на грани отчаяния, так как надеются скрыться от автоматных очередей с минимальных дистанций.
Представитель НМ ДНР, принимающий участие в активных действиях в Мариуполе, рассказывает, что один боец оказывал сопротивление даже после получения серьезного ранения. А это может указывать на факт употребления какого-либо "зелья", так как поведение его было не характерным для человека с тяжелым повреждением ног.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на многочисленные просьбы силовиков, которые оказались окружены российскими войсками на комбинате "Азовсталь"
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на многочисленные просьбы силовиков, которые оказались окружены российскими войсками на комбинате "Азовсталь"