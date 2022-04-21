Боевики пытаются вырваться из Мариуполя мелкими группами

В сообщениях, приходящих из Мариуполя, значится, что боевики пытаются прорваться через блокпосты из города, но сдаваться не собираются. Действуют они чаще всего по 2-3 человека или поодиночке. Этот факт говорит о том, что бойцы находятся на грани отчаяния, так как надеются скрыться от автоматных очередей с минимальных дистанций.

Представитель НМ ДНР, принимающий участие в активных действиях в Мариуполе, рассказывает, что один боец оказывал сопротивление даже после получения серьезного ранения. А это может указывать на факт употребления какого-либо "зелья", так как поведение его было не характерным для человека с тяжелым повреждением ног.