Историк Норин не исключил, что на Украине есть американское ядерное оружие

Российский военный историк Евгений Норин рассказал, что Лондон и Вашингтон вполне обладают технической возможностью для размещения на территории Украины своего ядерного вооружения, чтобы в какой-то момент применить его против РФ.

"Техническую возможность они, конечно, имели так сделать" — сказал Норин, отвечая на вопрос корреспонденту "Украины.ру".

По убеждению специалиста, в данное время имеется множество признаков того, что на территории Донбасса может готовиться масштабная провокация с применением оружия массового поражения.

В свою очередь западные и украинские СМИ постоянно вбрасывают информацию, что это именно Россия несёт ядерную угрозу для всего мирового сообщества. Глава ЦРУ Ульям Бёрнс в своих выступлениях также неоднократно обвинял Москву в подготовке ядерного удара. Представитель МИД РФ Сергей Лавров данную информацию полностью опровергает.