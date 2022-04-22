Леонков о тактике борьбы с техникой НАТО на Украине: найти и ликвидировать

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с корреспондентом портала "Украина.ру" рассказал, что Киев постоянно маскирует поставки вооружения, которые поступают от Запада, под гуманитарную помощь. Танки и прочую тяжёлую технику на Украине перевозят при помощи железнодорожных эшелонов.

Российские ВС с легкостью обнаруживают скопление боевых машин и наносят авиационные или ракетные удары, считает специалист.

"Тактика, которую применяет российское командование — это обнаружение скоплений военной техники, которую они перебрасывают, и уничтожение этих скоплений", — рассказал Леонков.

Эксперт подчеркнул, что очень важно ликвидировать некоторые узловые точки, без которых доставка вооружения невозможна. Леонков заявил, что российские военнослужащие не уничтожают все транспортные пути на территории государства, чтобы сохранить возможность эвакуации мирных жителей и доставку гуманитарных грузов.