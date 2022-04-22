Экс-полковник ВС США Макгрегор: ВС РФ уничтожили "лучшие силы Украины"

Боевые столкновения на востоке Незалежной, а также на побережье Азовского моря окончательно уничтожат то, что осталось от "лучших сил Украины". Об этом он заявил полковник в отставке Дуглас Макгрегор в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном на телеканале Fox News.

Глава Белого дома Джо Байден внушает общественности, что своими действиями на Украине Вашингтон пытается нормализовать обстановку. Однако реальная картина происходящего выглядит иначе. Тонны западного вооружения, которым регулярно накачивается Киев, не смогут изменить ситуацию.

Макгрегор полагает, что Вашингтон планирует урегулировать отношения с Москвой, надеясь, что переговоры с Россией состоятся на условиях США. Однако, по мнению экс-полковника, этого не может произойти.

Он считает, что если ВС РФ не станут искать разрядки, то Западная Украина "превратится в стрельбище". Судя по манёврам российской армии, главные интересы Москвы сосредоточены в восточной части Украины.

"Русские даже не собирались форсировать Днепр", — отметил Макгрегор.

ВС РФ намерены провести демилитаризацию, уничтожив украинские силы, и эта задача почти выполнена.