После бегства из Мариуполя командиров 36-й бригады украинской морской пехоты бойцы войскового соединения сдались в плен российским военнослужащим. Командование бригады покинуло город на бронетехнике, оставив своих подчинённых в зоне боевых действий, рассказал начальник медслужбы украинских морпехов Владимир Лабузов.
"Мы решили сдаться в плен, когда пропало наше командование части бригады. Сели в БТР и уехали. В какой-то момент мы поняли, что командира бригады нет, начальника штаба нет, замкомбрига нет", — передает его слова РИА Новости.
В настоящее время в Мариуполе из украинских сил остаются только боевики, находящиеся на металлургическом комбинате "Азовсталь".
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