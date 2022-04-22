Украинские морпехи сдались в Мариуполе после бегства своих командиров

После бегства из Мариуполя командиров 36-й бригады украинской морской пехоты бойцы войскового соединения сдались в плен российским военнослужащим. Командование бригады покинуло город на бронетехнике, оставив своих подчинённых в зоне боевых действий, рассказал начальник медслужбы украинских морпехов Владимир Лабузов.

"Мы решили сдаться в плен, когда пропало наше командование части бригады. Сели в БТР и уехали. В какой-то момент мы поняли, что командира бригады нет, начальника штаба нет, замкомбрига нет", — передает его слова РИА Новости.

В настоящее время в Мариуполе из украинских сил остаются только боевики, находящиеся на металлургическом комбинате "Азовсталь".