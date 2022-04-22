Минобороны РФ назвало фейком заявления Госдепа о контроле Украины над Мариуполем

Заявление спикера Госдепартамента США о том, что украинские националисты якобы контролируют Мариуполь, является фейком и прямым пособничеством террористам, сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, жители Мариуполя могут передвигаться по городу, не боясь обстрелов. Россия доставляет им гуманитарную помощь. Власти ДНР расчищают улицы от завалов и вывозят уничтоженную военную технику армии Украины.

Конашенков сообщил, что боевики националистического батальона "Азов"* вместе с иностранными наёмниками "надёжно заблокированы" на территории завода "Азовсталь". Националисты игнорируют требования России освободить находящихся в тоннелях предприятия гражданских лиц. Удержание нацистами женщин и детей свидетельствует о том, что они не "защитники", а конченые террористы", подчеркнул представитель Минобороны.

"В этой связи натужные попытки спикера госдепартамента США привычно врать о якобы сохранении нацистским отребьем контроля над Мариуполем — фейк и прямое пособничество террористам на высоком государственном уровне", — заявил Конашенков.

Ранее Минобороны сообщило, что российским войскам удалось взять под контроль оружейный арсенал украинской армии под Харьковом с тысячами тонн боеприпасов.

* Признан террористическим и запрещён в России.