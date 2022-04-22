Кнутов: в начале СВО погибло тысяча военных РФ из-за надежды на ВСУ

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украине.ру объяснил, почему в начале специальной военной операции (СВО) погибло тысяча военных РФ.

По мнению эксперта, военные РФ и ДНР на первом этапе старались бить только по нацистам. При этом военных ВСУ старались не трогать. Кнутов рассказал, что российские военные пытались разделять нацбатальоны и украинских военных. Это, по словам военного эксперта, и стало причиной потери более тысячи военных РФ.

По данным Минобороны РФ, в ходе специальной военной операции погиб 1351 военнослужащий РФ.

"Мы наносили удары по нацистам, считая, что ВСУ будут относиться к нам лояльнее, мы найдем общий язык и они перейдут на нашу сторону", — заявил Кнутов.

После того, как ВС РФ поменяли тактику и перестали делить ВСУ и Нацгвардию, потерь среди российских военных стало меньше.