МО РФ: вертолёты Ка-52 ВКС России уничтожили военную технику и позиции ВСУ

Министерство обороны России сообщает, что российскими вертолётами Ка-52 были уничтожены бронетехника и замаскированные позиции вооруженных сил Украины.

Известно, что экипаж работал парами при выполнении поставленных задач. Под ударами оказались танк, боевая машина пехоты и укреплённый опорный пункт ВСУ.

Перед ВКС РФ в спецоперации на Украине стоят следующие задачи: сопровождение колонн, ликвидация бронетехники, доставка десанта и грузов. Удары наносятся высокоточными ударами по военным объектам украины с целью демилитаризации и денацификации Украины. Гражданские объекты не подлежат разрушению.