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Автор Инна Винникова

Операция ВС РФ на "Азовстали" позволит контролировать выходы из подземелья

Силовые структуры

На территории завода "Азовсталь" в Мариуполе всё ещё находятся украинские националисты. Им предоставлены гуманитарные коридоры, но выходить они не спешат. Тем временем кольцо вокруг боевиков сжимается всё плотнее. Несмотря на приказ Владимира Путина не штурмовать комбинат, операцию никто не отменял, просто продолжится она другими методами, сообщает "Военное обозрение".

Операция ВС РФ на "Азовстали" позволит контролировать выходы из подземелья

Военкоры ведут репортажи с места событий, рассказывая, как происходит работа на "Азовстали". Сначала объявляют режим тишины и на два часа предоставляют свободный выход. Затем наносятся удары по "местам шевеления", где выявлены, например, позиции снайперов. Если в огневой точке долго ничего не происходит, то это сигнал для ВС РФ и НМ ДНР продвинутся дальше.

Сообщается, что кольцо вокруг боевиков сжимается каждый час, их активность значительно снизилась, а ответная стрельба осуществляется эпизодически. Так, можно сделать вывод, что российской стороной контролируется всё больше выходов из подземелий "Азовстали". Нацисты практически не имеют возможности покидать подземные коммуникации. А выход у них только один — с белым флагом.

Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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