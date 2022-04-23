Подоляка: Вооружённые силы Украины испытывают "снарядный голод"

Украинская армия испытывает самый настоящий "снарядный голод". А причина этого в том, что российские Вооружённые силы взяли под свой полный контроль крупнейший склад боеприпасов под Балаклеей Харьковской области. Такое мнение высказал политический аналитик и блогер Юрий Подоляка.

Он заметил, что там было очень много различных боеприпасов, но именно этот склад был основным местом, откуда поставлялись 152-мм снаряды, которые на сегодняшний момент становятся одним из важнейших факторов спецоперации. Именно этот калибр тяжёлой советской артиллерии является на сегодня определяющим во многих военных операциях, пояснил эксперт.

По его словам, уже на протяжении последних десяти дней украинские СМИ заявляют о нехватке тяжелых снарядов.

"Есть "снарядный голод", и в связи с этим некоторые операции российских вооружённых сил проходят намного более проще, чем они бы проходили в случае, если бы такового "голода" не было", — высказал свою точку зрения блогер.

Подоляка полагает, что дефицит снарядов однозначно скажется не только на операции на Донбассе, но и на всей ситуации на всех фронтах.

Аналитик добавил, что закрыть нехватку киевские власти пытаются всеми возможными способами. Но самая главная проблема, что никто сегодня, кроме России, и в очень небольшом количестве Болгарии, которая эти снаряды производит на экспорт, подобных боеприпасов не производит. А болгарские мощности выпускать их в нужном для ВСУ количестве не способны.