МО РФ: США готовят провокации для обвинения РФ в применении ядерного оружия

Вашингтон готовит провокации для обвинения РФ в применении тактического ядерного оружия.

Об этом в ходе брифинга в субботу, 23 апреля, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.

"Только в марте-апреле текущего года руководством западных стран на регулярной основе делаются провокационные заявления о возможности применения Россией оружия массового поражения", — заявил Кириллов.

Напомним, 5 февраля 2003 года Колин Пауэлл показал пробирку со "стиральным порошком", которую Госсекретарь США использовал как аргумент для введения армии в Ирак. После американского вторжения погибло почти 500 тысяч мирных жителей. Похожие провокации с газом зарином проводились в Сирии. Подобное готовят и сейчас, подчёркивает Кириллов.

Высокая вероятность провокации с химоружием подтверждена поставками антидотов отравляющих веществ на Украину. Лишь в этом году по запросу Министерства здравоохранения Украины из Соединённых Штатов доставлено свыше 220 тысяч ампул с атропином. Всё это свидетельствует о подготовке инсценировок с отравляющими веществами нервно-паралитического действия, отметил начальник РХБЗ ВС РФ.

А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 20 апреля призвала правоохранителей оценить факт распространения фейков о якобы возможном использовании Москвой ядерного оружия.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров днём ранее заявил, что РФ не рассматривает возможность использования ядерного оружия на Украине.