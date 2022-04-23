Вашингтон готовит провокации для обвинения РФ в применении тактического ядерного оружия.
Об этом в ходе брифинга в субботу, 23 апреля, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.
"Только в марте-апреле текущего года руководством западных стран на регулярной основе делаются провокационные заявления о возможности применения Россией оружия массового поражения", — заявил Кириллов.
Напомним, 5 февраля 2003 года Колин Пауэлл показал пробирку со "стиральным порошком", которую Госсекретарь США использовал как аргумент для введения армии в Ирак. После американского вторжения погибло почти 500 тысяч мирных жителей. Похожие провокации с газом зарином проводились в Сирии. Подобное готовят и сейчас, подчёркивает Кириллов.
Высокая вероятность провокации с химоружием подтверждена поставками антидотов отравляющих веществ на Украину. Лишь в этом году по запросу Министерства здравоохранения Украины из Соединённых Штатов доставлено свыше 220 тысяч ампул с атропином. Всё это свидетельствует о подготовке инсценировок с отравляющими веществами нервно-паралитического действия, отметил начальник РХБЗ ВС РФ.
А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 20 апреля призвала правоохранителей оценить факт распространения фейков о якобы возможном использовании Москвой ядерного оружия.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров днём ранее заявил, что РФ не рассматривает возможность использования ядерного оружия на Украине.
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему в начале специальной военной операции (СВО) погибло свыше тысячи военных РФ.