Расстрел в Буче: обвинить Россию не получится из-за украинских свидетелей

Пока Европейский Союз пытается разогнать информволну на тему "Бучанского расстрела", демонстрируя жуткие кадры с разрушенными домами и мёртвыми телами на улицах из оставленной российскими войсками Бучи, им путают карты сами же украинцы.

Мэр Бучи показал на видео результаты обстрела города ракетными системами залпового огня ВСУ, после которого была сожжена техника ВС РФ и разрушено немало жилых домов, а среди мирных жителей было много жертв.

Помогает вывести на чистую воду бандеровцев и неизвестный украинский боевик, в социальной сети задавая вопрос: "Почему орки отходят, а арта сыпет ещё больше?" Орками киевский режим русофобски называет военнослужащих РФ и ЛДНР, пишет "РусВесна".

И сам же боевик отвечает на свой вопрос: боевой комплект завезли с востока Украины, везти обратно его нецелесообразно. А в условиях стремительно заканчивающихся запасов ГСМ у ВСУ, и вовсе неоправданно расточительно.