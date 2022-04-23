В Курской области из миномётов обстрелян пограничный пункт со стороны Украины. Загорелось здание Россельхознадзора.
О происшествии рассказал губернатор региона Роман Старовойт.
"Сегодня из миномётов вновь обстреляли пункт пропуска на границе в Глушковском районе Курской области со стороны Украины. В результате произошло возгорание помещения Россельхознадзора. Наши пограничники и военные держат ситуацию на контроле. Раненых и погибших нет", — сообщил глава региона.
13 апреля Пограничный пункт пропуска был обстрелян в Кореневском районе Курской области. Тогда атака обошлась без жертв и разрушений.
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