В Курской области ВСУ обстреляли здание Россельхознадзора

В Курской области из миномётов обстрелян пограничный пункт со стороны Украины. Загорелось здание Россельхознадзора.

О происшествии рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня из миномётов вновь обстреляли пункт пропуска на границе в Глушковском районе Курской области со стороны Украины. В результате произошло возгорание помещения Россельхознадзора. Наши пограничники и военные держат ситуацию на контроле. Раненых и погибших нет", — сообщил глава региона.

13 апреля Пограничный пункт пропуска был обстрелян в Кореневском районе Курской области. Тогда атака обошлась без жертв и разрушений.

Ранее сообщалось, что бывшего начальника отделения полиции осудили за госизмену в Курской области. Суд назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы.