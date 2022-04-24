Арестович: РФ хочет провести на 9 мая "парад пленных" в Мариуполе и ДНР

Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что российские власти намерены провести парад с украинскими пленными на 9 мая. По его мнению, ВСУшников "прогонят" по улицам Мариуполя и Донецка.

Арестович подчеркнул, что если подобное якобы произойдёт, то это будет считаться военным преступлением. Впрочем, по словам советника, в Киеве звучат аналогичные предложения.

"По некоторым данным они собираются парад наших пленных провести в Донецке и Мариуполе. А это уже военное преступление", — заявил Арестович в очередном интервью, которое обнародовала "Страна.ua". — Я своим балбесам объясняю, что это нарушение Женевской конвенции, так издеваться над пленными".

Как подчеркнул Арестович, якобы Россия может на это пойти, чтобы "поддержать свои падающие штаны". Кроме того, советник решил предупредить Москву, что если это произойдёт, то "будет горе".