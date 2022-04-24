Киев готовит сразу две новые "Бучи" под Харьковом

Киевский режим хочет в Харькове подорвать 120 тонн хлора на предприятии "Химпром". Затем в этом обвинят Россию.

Такое заявление сделал старший офицер отдела информационно-психологических операций, экс-сотрудник командования сил специальных операций ВСУ Сергей Цигипа.

"На заводе "Химпром" в хранилище находится 120 тонн хлора. Есть вероятность того, что центр ИПСО ВСУ может использовать данную ситуацию с подрывом этого хранилища на "Химпроме" в Харькове. Цель создать — первое — экологическую катастрофу. Второе — сразу обвинить, что это был выстрел произведён (или подрыв) российской стороной", — рассказал Цигипа.

После этого Украина обратится в международные институты и ООН, обвиняя Россию, признается бандеровец.

Он отмечает, что такая тактика всё больше подталкивает ситуацию к возможной Третьей мировой, потому что число пострадавших мирных граждан ежедневно растёт. Киев в этом "шоу" обвиняет Россию, говорит Цигипа.

Местные источники также сообщили про ещё одну провокацию на Пасху.

Националисты готовят кровавую провокацию у посёлка Цуповка. Об этом заявляют беженцы из Харькова. Колонну мирных жителей бандеровцы хотят пустить через зону боевых действий в направлении РФ, не согласовывая с Россией.

По замыслу провокаторов, ВС РФ должны обстрелять колонну с гражданским населением, что потом будет использовано Киевом в качестве информповода для обвинения в массовом убийстве на Пасху мирных жителей российскими военными.