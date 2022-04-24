Киевский режим хочет в Харькове подорвать 120 тонн хлора на предприятии "Химпром". Затем в этом обвинят Россию.
Такое заявление сделал старший офицер отдела информационно-психологических операций, экс-сотрудник командования сил специальных операций ВСУ Сергей Цигипа.
"На заводе "Химпром" в хранилище находится 120 тонн хлора. Есть вероятность того, что центр ИПСО ВСУ может использовать данную ситуацию с подрывом этого хранилища на "Химпроме" в Харькове.
Цель создать — первое — экологическую катастрофу. Второе — сразу обвинить, что это был выстрел произведён (или подрыв) российской стороной", — рассказал Цигипа.
После этого Украина обратится в международные институты и ООН, обвиняя Россию, признается бандеровец.
Он отмечает, что такая тактика всё больше подталкивает ситуацию к возможной Третьей мировой, потому что число пострадавших мирных граждан ежедневно растёт. Киев в этом "шоу" обвиняет Россию, говорит Цигипа.
Местные источники также сообщили про ещё одну провокацию на Пасху.
Националисты готовят кровавую провокацию у посёлка Цуповка. Об этом заявляют беженцы из Харькова. Колонну мирных жителей бандеровцы хотят пустить через зону боевых действий в направлении РФ, не согласовывая с Россией.
По замыслу провокаторов, ВС РФ должны обстрелять колонну с гражданским населением, что потом будет использовано Киевом в качестве информповода для обвинения в массовом убийстве на Пасху мирных жителей российскими военными.
"В случае если российские войска вовремя сориентируются и идентифицируют людей как гражданских, нацисты рассматривают вариант расстрелять мирных в спины", — рассказывают харьковчане.
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему в начале специальной военной операции (СВО) погибло свыше тысячи военных РФ.