Багдасаров призвал уничтожать инфраструктуру ВСУ за 120 км от российских границ

Запад поставляет Киеву всё новые партии серьёзного вооружения. ВСУ сейчас занято активной переброской этой военной техники к границам России, что является угрозой для нашей страны. Поэтому Москва должна обезопасить себя от нападения со стороны Украины. Об этом заявил политолог Семён Багадасаров.

Эксперт полагает, что Россией должны быть приняты ответные меры на действия украинской стороны. По его мнению, в первую очередь необходимо обеспечить безопасность собственных территорий и населения. А для этого нужно ужесточить пограничную систему.

"Должна быть создана жесткая пограничная система. Всю военную инфраструктуру нужно выжечь на 120 километров от российских границ. Это минимально", — высказался аналитик.

Напомним, что США и Польша заявили о планах в ближайшее время поставить Украине новое вооружение, способное наносить разрушения с расстояния 50 километров.

Ранее украинский блогер Юрий Подоляка рассказал, что ВСУ грозит "снарядный голод" из-за захвата армией России крупного склада боеприпасов под Харьковом.