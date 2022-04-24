Литовский наёмник на Украине: начал стрелять в русских — жить тебе 10 минут

Если начинается перестрелка с российским подразделением, украинским военнослужащим остаётся жить только 10 минут, затем их накрывает артиллерия, рассказал литовский наёмник.

После своего бегства с территории Украины наёмник из Литвы Повилас Лимонтас дал интервью американскому журналу TIME, где обозначил основную задачу ВСУ — убегать от российских войск.

Молодой человек работал барменом, но постреляв несколько раз из АК-47 по мишеням решил завербоваться "солдатом удачи" на Украину. Молодой человек быстро понял, что в сражении с российской армией не заработает денег, но, с большой вероятностью, потеряет жизнь. Уже через несколько недель Лимонтас бросил оружие и вернулся на родину.

"Одна вещь, которую я усвоил: если вы ведете перестрелку с русскими, у вас есть только 10 минут, прежде чем они пришлют артиллерию", — рассказал наёмник журналистам.

Сейчас бывший бармен превратился в телезвезду и часто мелькает в местных СМИ. Больше он не планирует брать в руки оружия, предпочитая заниматься сбором пожертвований для украинской армии.