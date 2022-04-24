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Автор Антон Уткин

Нацист из "Азова"* в прямом эфире призвал убивать русских детей

Силовые структуры

Член националистического полка "Азов"* по кличке "Медик" в прямом эфире призывает убивать русских детей.

Нацист из "Азова"* в прямом эфире призвал убивать русских детей

"И им, и детям — головы резать. Весь Донбасс зачищать", — говорит боевик во время своего стрима.

Однако лица нацист не раскрывает, но силовикам РФ и ДНР достаточно и его клички. Если он не убежал из страны, то его скоро найдут и "денацифицируют".

И именно таких нацистских негодяев из полка "Азов"* сейчас уничтожают наши Вооружённые силы в Мариуполе. И уничтожают очень успешно.

Напомним, недавно мэр Днепропетровска Борис Филатов призвал убивать русских по всему миру. Он утверждал, что у украинцев есть "полное моральное право" на это.

"Теперь у нас есть полное моральное право, спокойно и с совершенно незамутнённым разумом, убивать этих нелюдей уже по всему миру, неограниченное количество времени и в максимально больших количествах", — пишет он.

Под таким сообщением Филатова в соцсети украинцы массово ставили лайки и писали одобрительные комментарии.

 

* украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.

Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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