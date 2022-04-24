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Автор Инна Винникова

NI: ВМС США намерены одолеть ПВО РФ и КНР с помощью нового комплекса РЭБ

Силовые структуры

Командование ВМС Соединённых Штатов оценили проект по созданию постановщика помех нового поколения. Новый комплекс РЭБ AN/ALQ-249 станет ключевым элементом в самолётах США EA-18G Growler и может использоваться Пентагоном в противодействии российским и китайским ПВО, сообщает The National Interest.

NI: ВМС США намерены одолеть ПВО РФ и КНР с помощью нового комплекса РЭБ

"В ходе оценки эксперты пришли к выводу, что проектирование и разработка проходят по плану с выполнением всех требований, предъявляемых к боевой авиации, и в связи с этим можно переходить к изготовлению, демонстрации и испытаниям", — значится в заявлении Авиационно-технического командования ВМС.

Сейчас опытный образец дорабатывается компанией Raytheon Space and Air Systems. В США уверены, что после принятия нового комплекса РЭБ на вооружение в ВМС, методы ведения радиоэлектронной борьбы полностью изменятся.

Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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