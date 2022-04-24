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Автор Инна Винникова

Из Мариуполя пытался сбежать морпех ВСУ в женской одежде

Силовые структуры

Надев шапку в цветочек и повязав жёлтый шарф на шею, боец 36-й бригады первого батальона морской пехоты Александр Кирютин, 2003 года рождения, пытался покинуть город Мариуполь незамеченным.

Неоднократно объявлялось, что в городе организованы гуманитарные коридоры, через которые желающие могут свободно выйти. Но морпех почему-то не воспользовался данной возможностью и решил действовать по своему усмотрению. Народная милиция ДНР задержала подозрительную "женщину", которая в результате оказалась бойцом ВСУ.

Мариуполь сейчас считается одной из самых горячих точек. Штурм завода "Азовсталь" отменён Владимиром Путиным, но операция по захвату продолжается.

Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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