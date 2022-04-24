Надев шапку в цветочек и повязав жёлтый шарф на шею, боец 36-й бригады первого батальона морской пехоты Александр Кирютин, 2003 года рождения, пытался покинуть город Мариуполь незамеченным.
Неоднократно объявлялось, что в городе организованы гуманитарные коридоры, через которые желающие могут свободно выйти. Но морпех почему-то не воспользовался данной возможностью и решил действовать по своему усмотрению. Народная милиция ДНР задержала подозрительную "женщину", которая в результате оказалась бойцом ВСУ.
Мариуполь сейчас считается одной из самых горячих точек. Штурм завода "Азовсталь" отменён Владимиром Путиным, но операция по захвату продолжается.
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему в начале специальной военной операции (СВО) погибло свыше тысячи военных РФ.