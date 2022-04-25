Спецназ из Чечни захватил украинского военного из подземелья "Азовстали"

Всё чаще и чаще украинские военные попадают в руки ВС РФ.

В этот раз спецназ из Чеченской Республики захватил бандеровца из подземелья "Азовстали" в Мариуполе.

Пленный сразу же рассказал, где находятся известные ему Вооружённые силы Украины, полка "Азов"*, пограничников и нацгвардии.

В Сети есть кадры, как военнопленный на карте отмечает места, где нанесены подземные бункеры и сконцентрированы основные силы националистов и ВСУ, а также рассказывает данные о количестве нацистов, расформированных по укрытиям.

Всё происходит в убежище, где находится чеченский батальон, захвативший в плен боевика.

Сегодня сдача в плен становится рутинной процедурой. Даже не сняв шлем, без какого-то псевдогеройства, пленный вполне обыденно сливает позиции нациков среди коммуникаций металлургического комбината.

* "Азов" — Украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.