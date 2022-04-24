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Автор Инна Винникова

РВ: армия РФ захватила новые трофеи на Украине — от "Максима" до "Джавелина"

Силовые структуры

Армия России за время спецоперации на Украине захватывает всё новые и новые военные трофеи, большая часть которых была поставлена Западом.

Российские бойцы Центрального военного округа захватили очередной склад украинской армии. Так, в распоряжение ВС РФ поступили ПТРК "Джавелины", которые активно поставляются Украине Западом, и множество других видов оружия, таких как пулемёты "Максим".

Кадры захваченного боевого арсенала получены от военного источника, опубликованы изданием "Русская весна".

Оружие со всего мира стягивают на Украину, но рано или поздно оно становится военными трофеями ВС РФ и НМ ЛДНР.

Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
всу
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