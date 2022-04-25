Командующий РВСН разъяснил возможности ракет "Сартмат"

Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) РС-28 "Сармат" может нести несколько уникальных гиперзвуковых глиссадных аппаратов "Авангард", предназначенных для проникновения в любую существующую систему противоракетной обороны.

Об этом в воскресенье в эфире ТК Россия-1 рассказал командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

Напомним, на прошлой неделе "Сармат" прошёл первое в серии заключительных испытаний и теперь его будут ставить на вооружение.

"Разработка” Авангарда "ознаменовала новую эру: эру гиперзвукового оружия", — сказал генерал-полковник Каракаев, добавив, что "Сармат" может сделать это оружие еще более эффективным: — "Сармат” "намного мощнее, чем нынешняя ракета-носитель "Авангард". Новая ракета способна нести больше планеров, чем МБР УР-100УТТХ, используемая в настоящее время российскими ракетными войсками стратегического назначения".

Сколько гиперзвуковых планеров может быть оснащено "Авангардами", не раскрывается.