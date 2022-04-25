Кадыров: обнаружены доказательства связи "чеченских шайтанов" с нацистами

Нацисты долго сотрудничали с "чеченоговорящими шайтанами".

Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Спецназу из ЧР попало неоспоримое свидетельство давнего сотрудничества нацистов и "чеченоговорящих шайтанов". Очередное разворошенное гнездо отличается интересной находкой — книгой с кричащими заголовками про фашистскую и ичкерийскую власти. На страницах также соответствующая символика и гербы.

Кадыров заявляет: сам факт их тесного взаимодействия был очевиден с самого начала военной спецоперации. Как когда-то в Чечне, так и сегодня на Украине, ситуация будто под копирку. Везде один и тот же почерк, говорит глава Чечни.

По его словам, уже ясно и без слов, что "Запад — настоящий враг" и сейчас недружественные нашей стране государства не на шутку всполошились — никто из них не ожидал, что мы предпримем такие жёсткие меры.