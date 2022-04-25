Нацисты долго сотрудничали с "чеченоговорящими шайтанами".
Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Спецназу из ЧР попало неоспоримое свидетельство давнего сотрудничества нацистов и "чеченоговорящих шайтанов". Очередное разворошенное гнездо отличается интересной находкой — книгой с кричащими заголовками про фашистскую и ичкерийскую власти. На страницах также соответствующая символика и гербы.
Кадыров заявляет: сам факт их тесного взаимодействия был очевиден с самого начала военной спецоперации. Как когда-то в Чечне, так и сегодня на Украине, ситуация будто под копирку. Везде один и тот же почерк, говорит глава Чечни.
По его словам, уже ясно и без слов, что "Запад — настоящий враг" и сейчас недружественные нашей стране государства не на шутку всполошились — никто из них не ожидал, что мы предпримем такие жёсткие меры.
"Самые страшные предположения Президента США, маразматика и шизофреника в одном лице, господина Байдена, шаг за шагом сбываются. Украина будет избавлена от всех заполонивших её преступников, и вместе с тем наступит крах всех вражеских планов", — подытожил Рамзан Кадыров.
Если начинается перестрелка с российским подразделением, украинским военным остаётся жить только 10 минут, затем их накрывает артиллерия, рассказал литовский наёмник.