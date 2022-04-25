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Автор Юлия Миленина

Командир батальона Авидзба: спецоперация РФ опередила Киев на считанные часы

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) давно планировали начать наступление в Донбассе, благодаря началу российской спецоперации их удалось опередить буквально на несколько часов. Об этом заявил командир легендарного добровольческого батальона "Пятнашка" (ДНР) Ахра Авидзба.

Командир батальона Авидзба: спецоперация РФ опередила Киев на считанные часы

Он отметил в интервью РИА Новости, что ВСУ не были готовы к тому, чтобы встретиться с армией РФ. По его словам, связи украинских войск нарушились, так как они начали переходить в оборону после подготовки наступления.

Командир батальона убеждён: президент РФ Владимир Путин с помощью "тяжёлого приказа" о старте спецоперации остановил атаку со стороны Киева.

"Судя по тому, что происходило, по тому скоплению, которое есть, это даже не недели, это считанные часы", — подчеркнул Авидзба.

По его словам, ВСУ на протяжении длительного времени строили планы по нападению на ДНР и ЛНР. Командир батальона поблагодарил Путин за то, что он решил нанести "превентивный удар".

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
Темы лнр днр украина владимир путин
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