Командир батальона Авидзба: спецоперация РФ опередила Киев на считанные часы

Вооружённые силы Украины (ВСУ) давно планировали начать наступление в Донбассе, благодаря началу российской спецоперации их удалось опередить буквально на несколько часов. Об этом заявил командир легендарного добровольческого батальона "Пятнашка" (ДНР) Ахра Авидзба.

Он отметил в интервью РИА Новости, что ВСУ не были готовы к тому, чтобы встретиться с армией РФ. По его словам, связи украинских войск нарушились, так как они начали переходить в оборону после подготовки наступления.

Командир батальона убеждён: президент РФ Владимир Путин с помощью "тяжёлого приказа" о старте спецоперации остановил атаку со стороны Киева.

"Судя по тому, что происходило, по тому скоплению, которое есть, это даже не недели, это считанные часы", — подчеркнул Авидзба.

По его словам, ВСУ на протяжении длительного времени строили планы по нападению на ДНР и ЛНР. Командир батальона поблагодарил Путин за то, что он решил нанести "превентивный удар".