Пленный солдат нацгвардии Украины рассказал, как он сумел покинуть завод "Азовсталь".
По его словам, сделать это было нелегко. Для побега нужно было не только хорошо знать схему металлургического комбината, но и обойти мины и охранников.
Боевик подчёркивает, что охранники — это в основном члены нацбата "Азов"*. Их выбирают по идеологическим принципам, и именно они руководят всем происходящим на "Азовстали" в Мариуполе.
А совершить побег украинскому нацгвардейцу помогли его товарищи.
"Здесь мы были два дня, бои были у нас. Сначала одного "затрёхсотило", потом второго. Я сказал, что наделаю тут горя. Я очень ему благодарен за то, что он не стрельнул мне в спину. Я сказал, что уйду, переоденусь. Он мне чуть-чуть поверил. Он сказал, что лучше передаст меня, чтобы охранять один пункт. Я сказал: "хорошо", вышел и убежал", — рассказывает боевик.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что окружённым на заводе националистам "осталось недолго".
* "Азов" — Украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.
Если начинается перестрелка с российским подразделением, украинским военным остаётся жить только 10 минут, затем их накрывает артиллерия, рассказал литовский наёмник.