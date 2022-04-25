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Автор Дмитрий Плотников

Пленный боевик признался, что покинул "Азовсталь" благодаря товарищам

Силовые структуры

Пленный солдат нацгвардии Украины рассказал, как он сумел покинуть завод "Азовсталь".

Пленный боевик признался, что покинул "Азовсталь" благодаря товарищам

По его словам, сделать это было нелегко. Для побега нужно было не только хорошо знать схему металлургического комбината, но и обойти мины и охранников.

Боевик подчёркивает, что охранники — это в основном члены нацбата "Азов"*. Их выбирают по идеологическим принципам, и именно они руководят всем происходящим на "Азовстали" в Мариуполе.

А совершить побег украинскому нацгвардейцу помогли его товарищи.

"Здесь мы были два дня, бои были у нас. Сначала одного "затрёхсотило", потом второго. Я сказал, что наделаю тут горя. Я очень ему благодарен за то, что он не стрельнул мне в спину. Я сказал, что уйду, переоденусь. Он мне чуть-чуть поверил. Он сказал, что лучше передаст меня, чтобы охранять один пункт. Я сказал: "хорошо", вышел и убежал", — рассказывает боевик.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что окружённым на заводе националистам "осталось недолго".

* "Азов" — Украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы денис пушилин
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