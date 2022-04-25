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Автор Юлия Миленина

Командир батальона Авидзба: у Европы уже нет оружия для снабжения Украины

Силовые структуры

У Европы уже закончилась военная техника для снабжения украинской армии. Об этом заявил командир легендарного добровольческого батальона "Пятнашка" (ДНР) Ахра Авидзба.

Командир батальона Авидзба: у Европы уже нет оружия для снабжения Украины

В интервью РИА Новости он отметил, что всё советское оружие, которое находилось в Европе, давно было передано ВСУ. Однако украинские военные, пояснил Авидзба, "профукали" эту технику в виде "косых попаданий" и трофеев для армии РФ.

Как подчеркнул командир батальона, многие лидеры европейских стран начинают задумываться, к чему приведут регулярные поставки военной техники на Украину.

"Европе уже нечем их снабжать, снабжают одноразовыми противотанковыми средствами", — уточнил он.

Военный убеждён: Европа с самого начала российской спецоперации передавала Киеву "какие-то плевки", желая показать властям Украины, что их не бросили и не оставили.

Ранее Авидзба сообщал, что спецоперация РФ опередила нападение ВСУ на Донбасс на считанные часы.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
Темы днр украина
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