Вооружённые силы Украины (ВСУ) несут значительные человеческие потери, однако Киев не в силах их восполнить. Об этом заявил герой ДНР, командир добровольческого батальона "Пятнашка" Ахра Авидзба.
В интервью РИА Новости он отметил, что украинские военные "гибнут пачками". Кроме того, военнослужащий подчеркнул: многие представители ВСУ попадают в места заключения, поэтому "толку от них нет".
"Потери не пополняются. Они просто призывали тех резервистов, которые когда-то служили", — поделился Авидзба.
По его словам, моральных дух украинских солдат постепенно ослабевает. Подразделения Украины, пояснил герой ДНР, теряют свою боеспособность.
Он также призвал Киев прекратить распространять информацию о том, что среди ВСУ якобы нет никаких потерь.
Ранее Авидзба сообщал, что российская спецоперация позволила буквально на несколько часов опередить наступление украинской армии на Донбасс.
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