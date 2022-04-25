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Автор Юлия Миленина

Командир батальона Авидзба: Киев не в силах восполнить большие потери среди ВСУ

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) несут значительные человеческие потери, однако Киев не в силах их восполнить. Об этом заявил герой ДНР, командир добровольческого батальона "Пятнашка" Ахра Авидзба.

Командир батальона Авидзба: Киев не в силах восполнить большие потери среди ВСУ

В интервью РИА Новости он отметил, что украинские военные "гибнут пачками". Кроме того, военнослужащий подчеркнул: многие представители ВСУ попадают в места заключения, поэтому "толку от них нет".

"Потери не пополняются. Они просто призывали тех резервистов, которые когда-то служили", — поделился Авидзба.

По его словам, моральных дух украинских солдат постепенно ослабевает. Подразделения Украины, пояснил герой ДНР, теряют свою боеспособность.

Он также призвал Киев прекратить распространять информацию о том, что среди ВСУ якобы нет никаких потерь.

Ранее Авидзба сообщал, что российская спецоперация позволила буквально на несколько часов опередить наступление украинской армии на Донбасс.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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