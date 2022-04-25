Военкор Коц: ответом за Брянск должны стать удары по железной дороге Украины

Сейчас абсолютно нет никакого смысла бить по украинскому Генштабу или офису президента на Банковой. Ответить за взрывы в Брянске нужно иначе. Такое мнение высказал военный корреспондент "КП" Александр Коц.

Он заметил, что лица, которые принимают решения на Украине, не появляются в своих офисах в Киеве с момента начала специальной военной операции. Поэтому планировать можно только точечные операции по их устранению.

А ответом на Брянск, по мнению журналиста, должны быть массированные удары по транспортной инфраструктуре Украины, и в первую очередь по железной дороге.

"Надо перерезать неисчерпаемые возможности Украины по возобновлению ресурсов. Когда сообщение с Западом будет обрублено, поле для маневра у этих центров принятия решений значительно сузится", — высказался обозреватель.

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков считает, что таких ударов, который был нанесён по Брянской области, будет больше во много раз. Пока под Донецком есть котёл и в нём находятся десятки тысяч украинских солдат, Киев не будет сидеть сложа руки — он будет бить по Донбассу и по России.

По мнению Сладкова, нужно решать вопрос с группировкой ВСУ под Донецком и оборонять Россию.