Кива призвал украинцев держаться подальше от железнодорожных вокзалов

На аэродром Жешув в Польше только в воскресенье прибыло не менее шести тяжёлых американских транспортных самолётов с вооружением для Украины. Далее этот груз по железной дороге отправят к месту назначения.

А это означает, что в ближайшее время Вооружённым силам РФ предстоит решить вопрос с логистикой и уничтожить узлы железнодорожной связи. Такое мнение высказал экс-депутат Рады, оппозиционный украинский политик Илья Кива. Он считает, что удары также будут нанесены и по дорожным магистралям.

"Поэтому украинцы держитесь подальше от железнодорожных вокзалов на западной Украине", — призвал бывший нардеп.

Кива добавил, что не знает, поможет ли этот груз ВСУ. Однако уничтожение железнодорожного сообщения, по его мнению, он точно спровоцировал. И поэтому украинцы скоро будут ходить только пешком, заключил оппозиционер.

Ранее военный журналист Александр Коц предложил ответить на взрывы на нефтебазе в Брянской области ударами по транспортной инфраструктуре Украины, в первую очередь по железной дороге.