Военный обозреватель Александр Артамонов объяснил, чем отличается вторая фаза военной специальной операции на Украине.

Эта фаза характеризуется ракетными ударами, подавлением центров сопротивления, уничтожением складов вплоть до западных рубежей страны, заявил эксперт.

Артамонов также добавил, что основная задача новой фазы — на Украине зачистить территории сразу трёх областей, где еще присутствует контингент вооружённых сил киевского режима.

"Это Харьков, если брать с севера на юг, это центральная и самая тяжёлая для нас в отработке группировка в районе Донецка, и конечно, ЛНР, север её. И это окончание вопроса с Мариуполем. Окончание вопроса — потому что город свободен от военнослужащих Украины, но, тем не менее, мы все хорошо знаем и представляем, что творится на "Азовстали", — в интервью изданию "Украина.ру" сказал обозреватель.