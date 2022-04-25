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Автор Владимир Васютченко

ВС РФ нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу и хранилищу ГСМ для ВСУ

Силовые структуры

Российские военные нанесли удар  высокоточным оружием по нефтеперерабатывающему заводу и хранилищу горючего для ВСУ.

ВС РФ нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу и хранилищу ГСМ для ВСУ

Как сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, в результате удара уничтожены производственные объекты НПЗ, а также хранилище ГСМ на окраине Кременчуга.

По словам представителя военного ведомства, за минувшую ночь ракетами воздушного базирования нанесены удары по шести украинским военным объектам, в том числе по трём опорным пунктам и трём складам с боеприпасами в Харьковской области.

Российские ракетчики за ночь уничтожили четыре пункта управления националистов и три склада боеприпасов. Удары нанесены также по 21 району скопления бойцов и техники ВСУ.

В результате ударов российской авиации уничтожено 56 украинских военных объектов, в том числе два пункта управления и хранилище ГСМ в окрестностях Новой Дмитровки.

Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Александр Артамонов
Темы игорь конашенков
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