Российские военные нанесли удар высокоточным оружием по нефтеперерабатывающему заводу и хранилищу горючего для ВСУ.
Как сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, в результате удара уничтожены производственные объекты НПЗ, а также хранилище ГСМ на окраине Кременчуга.
По словам представителя военного ведомства, за минувшую ночь ракетами воздушного базирования нанесены удары по шести украинским военным объектам, в том числе по трём опорным пунктам и трём складам с боеприпасами в Харьковской области.
Российские ракетчики за ночь уничтожили четыре пункта управления националистов и три склада боеприпасов. Удары нанесены также по 21 району скопления бойцов и техники ВСУ.
В результате ударов российской авиации уничтожено 56 украинских военных объектов, в том числе два пункта управления и хранилище ГСМ в окрестностях Новой Дмитровки.
Британская Guardian опубликовала результаты экспертизы тел, найденных на улицах в украинских городах Буча и Ирпень.