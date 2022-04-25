Политолог Акопов: Харьков будут брать иначе, чем Мариуполь

Взятие Мариуполя сопровождалось большими разрушениями, массовой эвакуацией и гибелью мирных жителей. Но Харьков и другие большие города Украины брать точно так же не будут, а применят иные методы. Такое мнение высказал обозреватель Пётр Акопов.

Политолог в беседе с Украина.ру заметил, что смысла устраивать подобное тому, что было в Мариуполе, России нет. Иначе возникнет необходимость в эвакуации населения, чтобы выдавить ВСУ.

Харьков и другие большие города будут блокировать, и инфраструктура там будет уничтожаться точечными ударами, считает эксперт.

По его словам, Россия может подождать, если неонацисты засядут в Харькове, пытаясь сделать из него второй Мариуполь. В конце концов, боеприпасы, горючее и еда у них закончатся. А эвакуация жителей из города после его окружения будет идти постепенно.

Аналитик также добавил, что когда станет очевидным реальное положение дел на фронтах, настроения украинского общества, которое пока ещё продолжает верить в мифы о десятках тысяч убитых русских, изменятся.