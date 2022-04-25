Пентагон: США трудно контролировать происходящее с отправленным Киеву оружием

Глава Минобороны Штатов Ллойд Остин сообщил, что Вашингтону сложно отслеживать использование поставленного Киеву вооружения. Таким образом американский министр ответил на вопрос об алгоритме отслеживания переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger и противотанкового ракетного комплекса Javelin.

"У нас нет никаких наземных сил (на Украине. — Прим. ред.), поэтому нам сложно отслеживать", — объяснил Остин в ходе пресс-конференции по итогам поездки в Киев с госсекретарём Штатов Энтони Блинкеном.

Также журналист отметил, что данные вооружения в результате боевых действий получают солдаты ДНР и ЛНР.

Ранее Остин заявил, что Вашингтон стремится ослабить Россию в военно-технической области. Это необходимо, чтобы Москва не могла проводить спецоперации по принуждению к миру, пояснил министр.