Guardian: судмедэкспертиза тел в Буче и Ирпене опровергла версию о геноциде

Согласно информации британского издания The Guardian, в телах убитых в Буче и Ирпене жертв обнаружены флешетты, представляющие собой маленькие металлические дротики.

"Мы нашли по несколько очень тонких, похожих на гвозди предметов в телах мужчин и женщин", — цитирует The Guardian судмедэксперта Владислава Перовского.

Флешеттами оснащены снаряды танков или полевых орудий. В составе каждого боеприпаса может быть до 8 тысяч "дротиков", разлетающихся после выстрела на 100 м в длину и 300 м в ширину. Применение подобного оружия в городской местности нарушает гуманитарные права человека.

Исследовав фотографии, военные эксперты определили, что подобные дротики имеются в 122-мм снаряде ЗШ-1, подходящий к гаубице Д-30, которая есть на балансе как ВС РФ, так и ВСУ. Так что The Guardian не снимает вину с России за случившееся в Буче и Ирпене.

Вместе с тем, версия о сознательном "геноциде в Буче", устроенном, якобы, Россией при выводе войск из Буча-Ирпенского района, полностью развеяна.