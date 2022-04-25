Польша похвасталась вторым местом по поставкам вооружения на Украину

Глава канцелярии правительства Польши Михал Дворчик сообщил, что страна занимает второе место по оказанию военной помощи Киеву. Варшаву опередил только Вашингтон, отметил представитель властей республики.

"Нужно чётко понимать, что Польша является государством, которое направляет на Украину больше всего вооружения сразу после Штатов", — заявил Дворчик, передаёт радиостанция RMF.

При этом он сказал, что власти пока не публикуют подробности об отправке вооружений. Польша потратила на силовую поддержку Киева 1,6 млрд долларов, напомнил Дворчик. Также он подчеркнул: в некоторых категориях оружия Варшаву можно назвать лидером по поставкам.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США с трудом контролируют использование переданного Украине оружия. По словам министра, в этой стране не присутствуют наземные силы Вашингтона.