Боевик ВСУ похвастался "оружием возмездия" из ФРГ — пулемётом MG 42

В Сети появились кадры, на которых украинский националист с улыбкой демонстрирует западное оружие. Солдат выразил свою благодарность за военную помощь со стороны США и отметил, что держит в руках американский крупнокалиберный пулемёт М2 Browning.

Отдельное внимание боевик уделил загадочному "оружию возмездия", которое некоторые называют "Пила Гитлера". Германский единый пулемёт MG 42 периода Второй мировой войны получил такое название из-за высокой скорости стрельбы. Однако Берлин вряд ли стал бы передавать Киеву MG 42, поскольку эти пулемёты довольно дорогие.

Эксперты предполагают, что в руках националиста была югославская копия "Пилы Гитлера". После окончания войны их стали выпускать в огромном количестве.