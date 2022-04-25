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Артамонов: вторая фаза спецоперации продлится несколько месяцев
Автор Петр Ермилин

Артамонов: вторая фаза спецоперации продлится несколько месяцев

Силовые структуры

Вторая фаза спецоперации России на Украине, о начале которой заявил на прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров, продлится ещё долго. Так считает военный обозреватель Александр Артамонов.

Эксперт напомнил, что агентство Bloomberg, которое отражает мнение США по этому вопросу, рассчитывает на продолжение второй фазы спецоперации примерно до зимы.

Свой прогноз о сроках Артамонов давать не стал, однако выразил уверенность, что ещё несколько месяцев операция продлится точно. Он добавил в беседе с изданием Украина.ру, что следующим городом, где велика вероятность большой провокации, как в Буче или Краматорске, может стать Одесса.

Ранее политолог Пётр Акопов объяснил, почему Харьков и другие крупные города брать будут не так, как Мариуполь.

Автор: Петр Ермилин, Куратор: Александр Артамонов
россия одесса харьков украина сергей лавров
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