Бужинский: одного блока ракеты "Сармат" хватит для уничтожения всей Британии

Недавно прошли плановые испытания российской тяжёлой стратегической межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". По словам отставного генерала Евгения Бужинского, ни для США, ни для Великобритании запуск "Сармата" не был сюрпризом, поскольку Россия предупреждала об этом заранее.

"Если она (Ракета "Сармат". - Прим. ред.) пойдет через Южный полюс, то на юге у американцев нет никаких систем ПРО. У них в Калифорнии только две установки шахтных противоракет. Но две установки это ни о чем", - цитирует мнение эксперта "Военное дело".

Более того, "Сармат" может быть оснащен гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард". В таком случае ракета окажется неуязвимой для современных систем противовоздушной обороны.

Также Бужинский прокомментировал недавнее заявление премьер-министра Британии Бориса Джонсона о возможном ядерном ударе по территории России и подчеркнул, что новая российская ракета заставит Джонсона изменить своё мнение.